Вінницькі поліцейські затримали учасників злочинної групи, які, погрожуючи пістолетом, викрали мешканця Шаргорода

Нападники одягли потерпілому мішок на голову, силою затягли у свій автомобіль та вивезли за межі міста до піщаного кар’єру. У нього відібрали гроші та особисті речі. 1 жовтня оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з поліцейськими відділення поліції № 2 Жмеринського районного відділу поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали трьох підозрюваних. Усі затримані – раніше судимі. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

29-річний потерпілий звернувся до поліції близько 14 години. За словами заявника, коли він вночі повертався додому, біля нього зупинився автомобіль «Опель Вектра» на іноземній реєстрації, у якому знаходились троє незнайомих йому чоловіків. Погрожуючи зброєю, вони силою змусили чоловіка сісти до них у автівку, зв’язали йому руки, вділи на голову мішок, вивезли за місто, де побили та відібрали грошові кошти, телефон та інші особисті речі.

За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, поліцейські затримали підозрюваних в одному з будинків у селі Юхимівка Мурафської територіальної громади, де вони тимчасово проживали, перебуваючи на заробітках. Підозрювані – вінничани віком 20, 23 та 26 років. Вони притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Під час проведення обшуку в їх автомобілі поліцейські вилучили викрадені особисті речі потерпілого.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у діях зловмисників вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Наразі затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області