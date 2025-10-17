Вінницькі оперативники затримали одного з фігурантів розбійного нападу на керівника мережі АЗС

У жовтні 2024 року група осіб у балаклавах та чорному одязі увірвалась до будинку подружжя вінничан, побили господарів й, погрожуючи фізичною розправою, заволоділи 53 000 гривень та ювелірними виробами на пів мільйона гривень. 36-річного громадянина Республіки Молдова затримали біля торгового центру в місті Одеса, коли він повернувся в Україну. Інші учасники встановлюються.

ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ

За даними слідства, зловмисники ретельно готувались до злочину: вивчали розташування будинку, спостерігали за потерпілими, планували шляхи відступу.

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

У ніч на 3 жовтня 2024 року нападники прибули до «об’єкта» на власному авто, яке залишили за 5 км, пересувались пішки, аби не привертати уваги.

Проникнувши на територію, спочатку намагалися відчинити двері відмичками, однак, почувши шум, власник сам вийшов з будинку. У цю мить незнайомці одразу почали бити його молотком, потім зв’язали чоловіка і його дружину мотузками, закрили очі та, погрожуючи ножем, вимагали сказати, де зберігаються кошти.

Після отриманої інформації, забрали гроші й прикраси, а потерпілих залишили зв’язаними без телефонів. Під ранок подружжя змогло звільнитися та знайти мобільні, щоб викликати поліцію.

СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНА РОБОТА

Цей злочин мав всі ознаки високого рівня організації та підготовки. Щоб вийти на слід фігурантів, правоохоронці провели колосальний обсяг слідчих та оперативно-розшукових заходів, зокрема: допитано близько 300 громадян — можливих свідків, очевидців. Переглянуто гігабайти відео з камер відеоспостереження, як державної, так і приватної інфраструктури. Детально проаналізовано трафік руху тисяч транспортних засобів у районі вчинення злочину та на можливих шляхах відступу. Перевірено понад 100 готелів, хостелів та квартир подобового найму, де могли б зупинятись підозрювані. Призначено десятки експертиз та інші дослідження. У результаті –встановили маршрут пересування зловмисників, засоби зв’язку, методи конспірації, а також країну походження одного з учасників.

ВТЕЧА ТА ЗАТРИМАННЯ

Вранці тієї ж доби угруповання виїхало з території Вінницької області, а один зі спільників за кордон, однак через рік знову прибув в Україну. Завдяки оперативній взаємодії підрозділів Управління та Департаменту карного розшуку, відділу поліції №1 Вінницького райуправління, слідчих слідчого управління, криміналістів, співробітників кримінального аналізу та інших оперативних служб, силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» та за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, 15 жовтня чоловіка затримали в Одесі.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України — розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція продовжує вживати заходів щодо затримання усіх учасників розбійного нападу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області