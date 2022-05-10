Винуватець смертельної ДТП на Волині відправиться за ґрати на три роки

Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури, залишив у силі вирок Горохівського районного суду, яким 36-річному села Смолява Луцького району, визнаному винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України), призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Увечері 05 грудня 2019 року нетверезий чоловік за кермом технічно несправного автомобіля «ВАЗ-21063» на автодорозі поблизу рідного села виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення свого авто із автомобілем «КАМАЗ».

У результаті цього 49-річний пасажир легковика отримав травми, від яких згодом помер.

Вирок суду, згідно з яким винуватець ДТП три роки відбуватиме реальне покарання за ґратами, набув законної сили.

Пресслужба обласної прокуратури