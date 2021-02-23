Винуватця ДТП з двома загиблими на проспекті Шухевича засуджено до 6,5 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок водію за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло двоє людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Як установлено слідством, у ніч на 4 лютого 2018 року обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля «Мерседес Бенц GL» у стані алкогольного сп’яніння, грубо порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу проспекту Шухевича, чим створив загрозу для інших транспортних засобів та небезпеку життю та здоров’ю громадян.

У подальшому, ігноруючи вимогу поліцейських про зупинку автомобіля, правопорушник продовжив рух та спровокував зіткнення із 4 автомобілями — «Дачія Логан», «Ауді», «Тойота» та «Опель».

Внаслідок зіткнення 50-річний водій автомобіля «Дачія Логан» та його 35-річна пасажирка загинули на місці. Ще двох постраждалих, а також винуватця ДТП госпіталізували до лікарні.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києві винуватця смертельної ДТП визнано винним та засуджено до 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом строком на 3 роки.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура