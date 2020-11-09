Винуватцю смертельної ДТП на Херсонщині повідомлено про підозру (фото)

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці в с.Садове Білозерського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся рейсовий автобус. В результаті аварії загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, близько 30 пасажирів звернулись в лікарню. Нині вони проходять медичне обстеження.

51-річний водій маршрутного автобусу «Еталон» пройшов освідування за допомогою алкотестера «Драгер». Алкоголю в його крові не виявлено.

Водію автобусу вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Водій затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Херсонської області