У Києві затримали чоловіка, який побив свою дружину

Перебуваючи напідпитку, зловмисник ображав, принижував жінку та вдарив залізною гантелею. Дізнавачі повідомили фігуранту про підозру у нанесенні легких тілесних ушкоджень. Крім цього, поліцейські застосували до правопорушника обмежувальний захід.

До чергової частини Деснянського управління поліції звернулася 43-річна жінка із повідомленням про побиття у квартирі на вулиці Братиславській.

Правоохоронці належним чином зареєстрували звернення, направили жінку на проходження судово-медичного освідування та розпочали перевірку.

Так, поліцейські встановили, що заявниця разом з чоловіком та 17-річною дитиною приїхали з міста Луганськ та тимчасово проживають у квартирі друзів. В день події донька потерпілої пішла до подруги, а її 49-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння почав з’ясовувати з нею стосунки, ображав та принижував. Розлючений та агресивний кривдник взяв гантелю та вдарив жінку, після чого штовхнув ногою у спину. Потерпіла втекла з квартири та звернулася про допомогу до поліції.

Відділом дізнання Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Фігуранту за погодженням з Деснянською окружною прокуратурою міста Києва поліцейські повідомили про підозру у скоєному злочині. Йому загрожує штраф, громадські роботи або виправні роботи на строк до одного року.

Крім цього, на підставі вчинення фізичного насильства співробітники сектору протидії домашньому насильству застосували відносно кривдника обмежувальний захід – виписали терміновий заборонний припис, який зобов’язує порушника залишити місце проживання постраждалої особи та не контактувати з нею терміном 10 діб.

Відділ комунікації поліції Києва