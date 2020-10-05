Випалювання стерні на сільгоспземлях привело мешканця Троїцького району на лаву підсудних

Правоохоронці Луганської області вживають превентивні заходи для недопущення фактів самовільного випалювання сухої рослинності або її залишків, що можуть призвести до охоплення вогнем великих територій.

Так, один з таких фактів задокументовано у Троїцькому районі у липні 2020 року та попереджено розповсюдження пожежі на прилеглу територію.

За даними слідства, місцевий фермер після збирання врожаю на землях сільгосппризначення Демино-Олександрівської ради умисно підпалив пожнивні залишки зернових культур для їх знищення. Внаслідок самовільного випалювання соломи та стерні пошкоджено природний стан ґрунтового покриву на площі понад 7 га, що знаходилися у користуванні чоловіка.

Правоохоронці задокументували правопорушення та розпочали кримінальне провадження за фактом знищення вогнем стерні, рослинності та її залишків на землях сільськогосподарського призначення (ч. 1 ст. 245 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Троїцького відділу Головного управління Нацполіції в Луганській області.

На даний час обвинувальний акт стосовно правопорушника передано до суду для розгляду.

Зазначимо, у квітні цього року до ст. 245 Кримінального кодексу внесені зміни, якими посилено відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, а також сухих

дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом. Штрафи зросли до 5400-9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше становили 300-500). Максимальне покарання за вказаний злочин – 5 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Троїцького відділу

Старобільської місцевої прокуратури)