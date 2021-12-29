Виробляли понад 50 тисяч пачок на добу: поліцейські ліквідували діяльність підпільного тютюнового цеху

Вартість вилучених цигарок, сировини та обладнання складає майже 20 мільйонів гривень.

Оперативники управлінь стратегічних розслідувань Львівської та Тернопільської областей спільно зі слідчими поліції Львівської області викрили діяльність підпільного цеху з промислового виробництва фальсифікованих тютюнових виробів.

Для ведення протиправної діяльності організатори використовували нежитлове приміщення в одному з міст Тернопільської області. Приміщення було обладнано промисловими лініями з виробництва тютюнових виробів, а також дизельним генератором для метою конспірації використання великої кількості електроенергії. Для безперебійного виготовлення фальсифікованих цигарок виробництво забезпечувалося тютюном, поліграфією, фільтрами та марками акцизного податку. Готова продукція збувалася на території Львівської, Тернопільської та Закарпатських областей.

28 грудня поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили дві промислові лінії для виробництва цигарок, п’ять мільйонів акцизних марок з ознаками підроблення, понад 40 тисяч пачок готової фальсифікованої тютюнової продукції, 10 тонн тютюну, «чорнові» записи та інше. Вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень.

На місці виробництва перебували шестеро осіб, троє із них — безпосередньо займалися виготовлення фальсифікованої продукції.

Після проведення усіх необхідних експертиз буде вирішуватися питання щодо повідомлення усім причетним особам підозр у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України