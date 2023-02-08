Двох жителів Одещини судитимуть за побиття жінок

Один зловмисник побив дружину, інший – знайому.

56-річний житель Болградщини повернувся додому нетверезим і влаштував сварку зі своєю 53-річною дружиною. У розпалі конфлікту він виштовхав її на вулицю і побив всім, що потрапило під руку. Наступного дня потерпіла звернулася до правоохоронців та лікарів. Їй діагностували численні синці, забої та закритий перелом зап’ястя.

А от 36-річний житель Березівщини у нетверезому стані завітав у гості до своєї знайомої, сподіваючись на спільне застілля, втім отримав відмову. Чоловік розлютився і почав бити 40-річну господиню оселі, після чого влігся спати в її ж домі. Потерпіла звернулася по допомогу до лікарів через погане самопочуття, а ті діагностували їй закриту внутрішньочерепну травму та повідомили про це до поліції.

Згідно з висновками судово-медичних експертиз, тілесні ушкодження, які спричинили правопорушники потерпілим, відносяться до категорії середньої тяжкості.

За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські в рамках розпочатих кримінальних проваджень, слідчі висунули фігурантам звинувачення за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання виправними роботами на строк до двох років або обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років.

Обвинувальні акти відносно чоловіків правоохоронці вже скерували до суду.

Відділ комунікації поліції Одещини

(За матеріалами територіальних підрозділів поліції)