Вищий антикорупційний суд постановив арештувати ексдиректора «Укрхімтрансаміаку»

Бондіку інкримінували 42,5 млн гривень збитків.

Вищий антикорупційний суд у середу, 1 серпня, постановив арештувати колишнього директора ДП «Укрхімтрансаміак».

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ), яке завдало понад 42,5 млн гривень збитків.

«Колишній очільник «Укрхімтрансаміаку», зловживаючи своїм службовим становищем, організував закупівлю бентонітової глини, яку видобувало підконтрольне йому товариство, замість використання для підсипки аміакопроводу безкоштовного ґрунту, який знаходився у місті проведення ремонтних робіт», — вважає слідство.

Це було встановлено в рамках розслідування іншої корупційної схеми на ДП «Укрхімтрансаміак», справа щодо якої вже слухається в суді. Епізод щодо заволодіння 42,5 млн грн восени 2017 року виділили в окреме кримінальне провадження.

Підозру повідомили в червні 2021 року заочно у зв’язку з невідомим місцеперебуванням.

Підозрюваний Віктор Бондік був гендиректором «Укрхімтрансаміаку» в 2007-2016 роках. Він — молодший брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондіка.

Віктор Бондік свого часу прославився зведенням 13-метрового паркану навколо свого маєтку в Бучі Київської області.

«Укрхімтрансаміак» — один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Підприємство створено у 2001 році шляхом об’єднання транзитерів аміаку. // LB.ua