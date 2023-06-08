Вісім років позбавлення волі отримав волинянин, який убив рідного брата
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 53-річного жителя села Ворокомле винуватим в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).
Удень 09 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у груди на два роки старшого рідного брата.
Потерпілий помер.
Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою.
Згідно з вироком суду, наступних вісім років він відбуватиме покарання за ґратами.
Пресслужба Волинської обласної прокуратуриTweet