Власниця салону краси «випитувала» у клієнтів дані про Сили оборони на Ізюмщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 40-річній жінці у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана збирала в інтересах ворога розвідувальну інформацію про дислокацію ЗСУ на території Ізюмського району. Вона була власницею салону краси в м. Ізюм та мала широке коло контактів серед місцевих жителів.

Під виглядом дружніх розмов зі своїми клієнтами вона «випитувала» у них розвідувальну інформацію, яку відправляла через месенджер кураторці в рф. Жінка передавала дані про місця дислокації підрозділів українських Сил оборони на території міста Ізюма та прилеглих населених пунктів, а також відомості про склад та напрямки руху військової техніки.

Кураторкою виявилась її знайома, теж мешканка м. Ізюм, яка після захоплення району російськими військами добровільно почала співпрацювати з ворогом і зайняла посаду «керівника відділення пенсійного фонду Ізюмського району». Напередодні деокупації вона втекла на територію рф.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: як повідомлялось раніше, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури кураторці було заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Її оголошено у розшук.

Харківська обласна прокуратура