Внаслідок вибуху гранати на Закарпатті загинули троє людей

29 листопада о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції № 2 Ужгородського РУП та обласного управління поліції області, а також спеціалісти криміналістичної лабораторії. У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

В результаті проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух.

Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули.

Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили у помешканні прихованими ще три гранати. Їх вилучено.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області