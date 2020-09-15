Во время ночной драки в Кривом Роге погиб мужчина

В ночь на 15 сентября в Металлургическом районе между женщиной и её мужем начался конфликт. Позже к нему присоединились сын горожанки, его друзья и ещё один бывший супруг. В результате драки от ножевого ранения скончался сын криворожанки.

Женщина находилась дома со своим бывшим мужем. В это время ей начал звонить её нынешний супруг и угрожать расправой. По её словам, они находятся в бракоразводном процессе и уже не жили вместе. Горожанка позвонила сыну, который вместе с двумя друзьями прибыли на место.

Драка завязалась между пятью мужчинами в районе улицы Петра Дорошенко. Орудиями в потасовке были бита, молоток, нож и пистолет, из которого сделали несколько выстрелов. Кому принадлежало какое из оружия – пока неизвестно, сейчас они находятся на экспертизе. В результате драки от ножевого ранения в сердце погиб 21-летний сын женщины, из-за которой и начались разборки. Пострадали также нынешний и бывший мужья горожанки, их прооперировали в «тысячке». У одного из них травма головы, а у второго – ножевое ранение. Участников конфликта допросили полицейские, следственный процесс продолжается. // Первый городской