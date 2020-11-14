Водія Uber, який убив двох людей у Києві, взято під варту

У Шевченківському районному суді міста Києва відбулося засідання по обранню міри запобіжного заходу для «гонщика», який насмерть збив двох осіб та ще двох травмував на Кільцевій дорозі.

Обвинувачуваний: Ламакін Дмитро Сергійович, 02.12.1997 року народження, має середню спеціальну освіту, офіційно не працює (Uber, прівєтік), народився в Києві, громадянин України, не одружений, сирота.

В ході засідання, було встановлено, що він 27 разів порушив ПДР лише протягом останнього року! Тобто ця страшна трагедія стала цілком закономірним наслідком такої поведінки на дорозі..

На запитання судді «чому робив небезпечні маневри на дорозі» затриманий сказав, що нічого небезпечного не робив, тільки перелаштовувався із смуги в смугу, але не помітив автівку, яка була поблизу із зупинкою. Каже, що їхав 70-80 км/год.

23-річний Дмитро визнав свою вину, розкаювався та плакав.

Шевченківський районний суд, як міру запобіжного заходу, обрав — 2 місяці тримання під вартою (до 11.01.2021 року) без права внесення застави. // Вартові еспресо