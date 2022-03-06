Хабарі за незаконний перетин держкордону – викрито жителів Буковини та Хмельниччини

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру двом буковинцям і жителю Хмельниччини, які намагалися надати інспекторам прикордонної служби України неправомірну вигоду за сприяння у перетині державного кордону (ст. 369 КК України).

За даними слідства, 4 березня 2022 року 26-річний житель с. Магала Чернівецького району та 29-річний чернівчанин, маючи подвійне громадянство, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України, намагалися перетнути державний кордон через МПП «Порубне», як громадяни Республіки Румунія.

5 березня житель 40-річний житель Хмельницької області намагався покинути Україну через МПП «Порубне», як громадянин Португалії. За сприяння у незаконному перетині кордону за паспортами громадян іноземних держав чоловіки пропонували прикордонникам неправомірну вигоду.

Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора