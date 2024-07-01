Водіям-«шахедам» загрожують нові штрафи
В Україні водіїв можуть штрафувати за перевищення транспортом допустимого рівня шуму.
Розмір штрафу становитиме від 17 тис. грн., у випадку повторного правопорушення – 34 тис. грн. Відповідний законопроєкт №9564, яким передбачено новий вид штрафу – за перевищення транспортом допустимого рівня шуму – внесли до Верховної Ради.
За порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавлення посвідчення водія. Зокрема:
- за перше порушення передбачено штраф у 17 тис. грн;
- за повторне – штраф у 34 тис. грн та позбавлення права на керування транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців.
Tweet