Волинського митника підозрюють у зловживаннях зі збитками державі на суму понад ₴2,9 мільйона

За процесуального керівництва прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури слідчі Територіального управління ДБР у Львові повідомили головному державному інспектору одного з відділів митного поста «Ковель» про підозру у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України).

Слідство вважає, що митник 17 січня 2021 року незаконно звільнив від митного контролю та випустив на митну територію України без сплати митних платежів товар, увезений суб’єктом господарювання, внісши при цьому неправдиві відомості в офіційні документи.

Внаслідок таких дій держава недоотримала понад 2,9 мільйона гривень.

Триває досудове розслідування.

Вирішується питання про обрання митнику запобіжного заходу та про відсторонення його від посади.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури