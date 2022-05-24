Волинянин незаконно здобував та продавав шахраям паспортні дані громадян

Нелегальну діяльність мешканця Володимир-Волинського району припинили співробітники відділу протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що волинянин налагодив схему незаконного отримання паспортних даних громадян, які надалі збував за допомогою інтернет-ресурсів шахраям.

За місцем проживання фігуранта поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили три мобільні телефони, магнітний носій інформації, планшет, ноутбук, накопичувачі пам’яті, що містять докази нелегальної діяльності.

Зазначимо, що зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 185 (Крадіжка) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри правопорушнику.

Сектор комунікації поліції Волинської області