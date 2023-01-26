Волонтер благодійного фонду торгував гуманітарним милом

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими відділення №1 Ужгородського районного управління поліції та працівниками військової контррозвідки СБУ задокументували протиправну діяльність працівника благодійного фонду.

Член благодійного фонду налагодив отримання гуманітарної допомоги з-за кордону, яка мала передаватися ЗСУ та потерпілим від збройної агресії рф, зокрема постачалися засоби індивідуальної гігієни. Ринкова вартість отриманої допомоги становить майже 2,5 млн грн.

3 січня поліцейські викрили чоловіка на спробі продажу гуманітарної допомоги за 17 тисяч доларів США. Того ж дня було проведено слідчі заходи, в рамках яких вилучено майже 60 тисяч шматків мила гуманітарної допомоги, 17000 доларів США, флеш носії.

23 січня члену благодійного фонду було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України