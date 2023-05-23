Волинянка віддала «нареченому» ₴700 тисяч і своїх, і позичених грошей

Майже місяць зловмисник видурював у довірливої жінки гроші через одну з соціальних мереж, в результаті чого та позбулась більше семисот тисяч гривень.

63-річна волинянка познайомилась з невідомою особою у березні. Чоловік увійшов в довіру до потерпілої, писав, що перебуває нині у скрутному становищі, але дуже хотів би приїхати, побачити її, мовляв, жінка йому сподобалась, навіть планує з нею одружитись.

Далі він надсилав їй різні рахунки, на які потрібно було переслати кошти нібито за різноманітні послуги, як-от, отримання паспорта, медичного страхування, сертифікатів, квитки на виїзд з країни перебування тощо. З невідомого акаунту їй навіть писали нібито від ООН, надсилаючи рахунки, на які потрібно було пересилати кошти.

Віддавши шахраям усі збереження, жінка позичила певну суму грошей, які також надіслала, будучи переконаною, що допомагає фіктивному нареченому швидше виїхати з однієї з країн південно-західної Азії до неї на Волинь.

Лише вчора потерпіла звернулась до поліції з заявою про злочин, відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за статтею шахрайство (ст. 190 ККУ). Поліцейські вживають заходів, аби встановити причетних до злочину.

Сектор комунікації поліції Волинської області