Волинянин на понад вісім років втрапив за ґрати за розбій

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Ківерцівський районний суд визнав 25-річного жителя села Берестяне Луцького району винуватим у вчиненні в умовах воєнного часу розбою (ч.4 ст. 187 КК України).

Увечері 06 березня 2023 року судимий уже нетверезий молодик на вулиці в рідному селі напав на односельця зі штахетою, побив та відібрав мобільний телефон.

Невдовзі нападника затримали правоохоронці і відтоді він перебував під вартою.

Суд призначив йому покарання у виді восьми років та шести місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури