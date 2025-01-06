Волинянина судитимуть за вчинення смертельної ДТП у стані сп’яніння

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 50-річним жителем Ковеля в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Увечері 27 вересня 2024 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля марки “Оpel Vivaro» на автодорозі між селами Мизове та Секунь Ковельського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив перекидання транспортного засобу.

У результаті ДТП 53-річна пасажирка автомобіля отримала травми, від яких згодом померла у лікарні.

Далі – слово за судом.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури