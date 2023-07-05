Викрито приватного нотаріуса, який «допоміг» зловмисникам переєструвати агропідприємство: збитки – ₴5 млн.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру приватному нотаріусу за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило потерпілому тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2022 року приватний нотаріус здійснив посвідчення довіреності, відповідно до якої власник фермерського господарства нібито уповноважив іншу особу бути його представником.

Насправді ж власник агропідприємства і гадки про це не мав — відповідних документів він не підписував та не міг бути присутнім при цьому, знаходячись у зоні ведення активних бойових дій на території Харківської області.

Крім того, підозрюваний не був включений до переліку нотаріусів, які працюють під час дії воєнного стану, а тому взагалі не мав права вчиняти нотаріальні дії.

Діючи всупереч вимогам законодавства України, нотаріус зареєстрував зазначену довіреність. Цим він допоміг зловмисникам — діючи на підставі довіреності, вони здійснили зміну засновника та кінцевого бенефіціарного власника фермерського господарства.

У результаті потерпілий втратив частку у статутному капіталі підприємства на суму 5 млн грн.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково. Приватний нотаріус потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше. Раніше стосовно нього було передано до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Наразі триває судовий розгляд.

Харківська обласна прокуратура