“Ворожки» видурили у пенсіонерки близько 375 000 гривень

Зловмисниці, познайомилися з 85-річною жінкою в автобусі, та запропонували зняти з неї і з її чоловіка «порчу». В результаті «ворожінь» та «шепотінь» над грошима пенсіонерів, аферистки привласнили їх, підмінивши сувенірними «грошима».

Вчора на поліцейську лінію 102 зателефонувала 58-річна жінка та повідомила, що її літня мати стала жертвою аферисток, які видурили у неї всі заощадження – 10 000 доларів США та 95 000 гривень.

Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції з’ясували, що вдень в автобусі з пенсіонеркою завели розмову дві незнайомі жінки про те, що їй та її чоловікові «пороблено», і через це літні люди хворіють. А порчу наведено, мовляв, через гроші заздрісниками. Тож, щоб позбавитися проблем зі здоров’ям, всі гроші, що є вдома, потрібно очистити, «пошептавши над ними певні молитви».

Пенсіонерка, разом з «ворожками» прийшла до свого будинку на тихій вулиці і винесла їм гривневі та доларові купюри. Ті взяли «здобич», відійшли трохи вбік, щось там пошепотіли над грошима та віддали пакунок назад, до рук старенької і наказали йти додому і деякий час не відкривати. Бо, «обряд «очищення» грошей не відбудеться, і негаразди ніде не дінуться».

Прийшовши додому 85-річна жінка трохи отямилася, і таки наважилася відкрити пакунок. А виявивши там замість справжніх грошей, «гроші» сувенірні, мало не зомліла.

У поліції, за заявою потерпілої, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та вживають всіх необхідних заходів для встановлення осіб шахрайок та місця їх знаходження.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян, з порадою бути уважними і обережними та не довіряйте незнайомим особам.

Пам’ятайте, навкруги, на жаль, завжди є люди, які ладні збагатитися за рахунок інших.

Відділ комунікації поліції Сумської області