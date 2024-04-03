Вручено підозру п’яному молодику, який у Харкові образив людей, а потім побив їх

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 16-річному громадянину за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 КК України).

За даними слідства, ввечері 28 березня 2024 року неповнолітній перебував у стані алкогольного спʼяніння біля одного з торгових центрів м. Харкова.

Хлопець безпідставно спровокував словесний конфлікт з чоловіком та його 15-річним сином, звертаючись до них нецензурною лайкою.

Відчувши свою «зверхність», підозрюваний почав бити потерпілих, від чого вони впали на землю.

І на цьому фігурант не зупинився: користуючись безпорадним станом батька та сина, він вдарив їх ногами по тулубу.

Правоохоронці викрили неповнолітнього зловмисника. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура