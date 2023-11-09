Встановлено ще двох колаборантів, які пішли працювати до «російської поліції» під час захоплення Харківщини
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Правоохоронці встановили двох мешканців Вочанська — чоловіків віком 44 та 31 років — які під час окупації Харківщини добровільно пішли на співпрацю з ворогом.
За даними слідства, 44-річний колаборант обійняв посаду «дільничного» в окупаційній поліції Вовчанська.
У свою чергу, 31-річний чоловік працевлаштувався на посаду «поліцейського 1-го відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції
Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ».
Наразі обидва «правоохоронці» переховуються від слідства: вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.
Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet