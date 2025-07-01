Встановлено трьох зрадників з Луганщини, які служать у поліції незаконної «лнр»

Троє фігурантів – будучи міліціонерами – у 2014 році перейшли на бік ворога та одягнути однострій так званої «народної міліції» самопроголошеної маріонеткової псевдореспубліки – «луганської народної республіки». Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Оперативники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили ще трьох перебіжників з Луганщини. Ними виявились троє колишніх міліціонерів, які у 2014 році зрадили присязі та поповнили лави «отдєла внутрєніх дєл мвд рф «краснолучский» по луганской народной рєспублікє».

Так, колишній заступник начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Луганського МУ ГУМВД у Луганській області нині займає посаду заступника начальника краснолуцького відділу поліції. Він прийняв присягу, під час якої публічно пообіцяв бути вірним ворогові та виконувати його злочинні накази. За це навіть дослужився до звання підполковника.

А от колишній оперативний черговий чергової частини штабу Краснолуцького міськвідділу міліції у окупантів став працівником «ГІБДД». Зараз слідкує за порядком на дорозі псевдореспубліки. Поповнив лаву зрадників і 47-річний чоловік, який залишився на окупованій території та одягнув російський однострій з триколором.

Зловмисники впродовж тривалого часу прислужують кремлівським маріонеткам, підтримують російську владу та отримують зарплату у рублях.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч.1 ст. 111 (Державна зрада) та ч.7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Крім того, двом з них додатково інкриміновано ч.1 ст. 258 (Терористичний акт) та ч.3 ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Перебіжникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Слідство ТУ ДБР та Івано-Франківське управління СБУ.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України