У Києві повідомлено про підозру керівнику ПП в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві повідомлено про підозру керівнику одного із приватних підприємств в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами слідства, директор підприємства, яке займалось на території України видачею громадянам віз для виїзду за кордон, упродовж 2014-2017 років за попередньою змовою із групою осіб в порушення вимог Податкового кодексу України ухилявся від сплати податків під час фінансово-господарських взаємовідносин з іноземною компанією, що надавала послуги з організації ведення бізнесу з видачі віз громадянам.

Внаслідок вказаних дій підприємством не сплачено до бюджету 56,6 млн грн. податків.

З урахуванням зібраних доказів керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі завданих державі збитків.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура