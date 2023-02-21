Втеча з ІТТ, розбої та наркозлочини: двох виноградівців засудили до понад 7 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури жителя Виноградова засуджено до позбавлення волі та конфіскації майна за ряд злочинів. Вже в поточному році чоловіку проголошено два вироки, за якими призначено покарання – 7 років 2 місяці ув’язнення. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 393, ч. 2 ст. 187 КК України.

Протягом 2019-2021 років виноградівець неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через протиправне придбання і зберігання для подальшого продажу значних партій розфасованих метамфетаміну та канабісу, а подекуди і психотропів у вигляді таблеток. Під час оглядів і обшуків у нього вилучали десятки, а часом і сотні пакетиків із забороненими речовинами, які закарпатець планував збувати «клієнтам».

Під час розгляду цього провадження в суді до чоловіка застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У лютому минулого року, саме напередодні одного зі своїх судових засідань, обвинувачений ще з одним мешканцем Виноградова втекли з ізолятора тимчасового тримання, нанісши тілесні ушкодження двом правоохоронцям та викравши в одного з них золоті вироби та інше майно. Тоді їх за кілька годин вдалося розшукати в закинутій будівлі на території Виноградова.

На момент втечі щодо другого чоловіка на розгляді суду перебувала справа стосовно вчинення ним серії крадіжок із проникненням у приміщення, розбійного нападу на АЗС із залученням неповнолітнього, викрадення печатки, незаконного придбання вогнепальної зброї, яку він у подальшому переробив, підробки паспорта громадянина України, а також незаконного придбання і зберігання амфетаміну.

Наразі і щодо другого втікача вже є вирок суду – 7 років 2 місяці позбавлення волі за вчинення усіх вищевказаних кримінальних правопорушень (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 393, ч. 2 ст. 187 КК України). До набрання вироком законної сили виноградівці знаходитимуться під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури