Втік до Росії та займається пропагандою – за державну зраду судитимуть колишнього кадрового офіцера розвідки

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексспівробітника розвідувального органу за вчинення державної зради, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу, розпалювання національної ворожнечі, пропаганду війни, а також виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 161, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, колишній правоохоронець до квітня 2014 року працював в розвідувальному органі України. Володіючи відповідними професійними навичками, досвідом та спеціальними знаннями у сфері проведення інформаційних операцій, з 2013 по 2023 рік він допомагав державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Координуючи свої дії з представниками рф, він здійснював інформаційну діяльність під псевдонімом та вигаданою легендою незалежного аналітика і публіциста. Підозрюваний поширював наративи російської пропаганди, які, починаючи з 2013 року, використовувались вищим військово-політичним керівництвом рф для тиску на представників державної влади в Україні з метою зміни її зовнішнього вектору розвитку та відмови від євроінтеграційного курсу.

У 2015 році після звільнення в запас ексрозвідник виїхав до рф, де продовжив співпрацю з ворогом. Після повномасштабного вторгнення держави-агресора на територію України підозрюваний не припинив свою підривну діяльність, а й надалі систематично поширював російські наративи: виправдовував дії збройних сил рф, закликав громадян України співпрацювати з окупантами та вчиняти дії з метою ліквідації української держави.

Оскільки колишній розвідник переховується від правоохоронних органів та оголошений в міжнародний розшук, щодо нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування in absentia. Також судом відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора