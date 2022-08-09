Ввезення з Еквадору кокаїну для продажу – контрабандистів-наркодилерів засуджено до 11 років ув’язнення
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури та Доброславської окружної прокуратури двох громадян Республіки Молдова визнано винними та засуджено за контрабанду наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України). Вироком суду їм призначено покарання – 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури та Доброславської окружної прокуратури двох громадян Республіки Молдова визнано винними та засуджено за контрабанду наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України). Вироком суду їм призначено покарання – 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що засуджені у березні – квітні 2019 року налагодили канал контрабандного переміщення наркотиків з Південної Америки, транзитом через Україну, до країн Європейського Союзу.
«Вантаж» з майже 8,5 кг кокаїну доставили у морський порт Одеської області, приховавши в рефрижераторному відсіку контейнеру під прикриттям партії бананів.
Ділків затримали під час вивезення наркотиків із зони митного контролю.
Пресслужба Одеської обласної прокуратуриTweet