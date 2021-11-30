Выбивание долгов с населения: к кому имеют право прийти коллекторы

Коллекторы не имеют права обращаться к членам семьи должника, соседям или коллегам, друзьям и знакомым, которые не являются поручителями по кредиту.

В Национальном банке Украины рассказали, как действовать в случае, когда беспокоят коллекторы по поводу чужого долга.

Как сообщила пресс-служба регулятора, несмотря на то, что в Украине с весны работают правила этического поведения для финансовых учреждений и коллекторов, Нацбанк продолжает получать жалобы от потребителей и фиксировать факты недобросовестного поведения со стороны лиц, занимающихся взысканием проблемной задолженности.

«Учитывая эту проблему, не лишним будет напомнить о правах потребителей. Прежде всего, стоит разобраться, к кому могут обращаться коллекторы: к потребителю, который оформил кредит, или его законному представителю; к наследнику; поручителю или имущественному поручителю. В то же время коллекторы не имеют права обращаться к членам семьи должника, соседям или коллегам по работе, друзьям и знакомым, которые не являются поручителями по кредиту», — отметили в НБУ.

Согласно совету регулятора, при контакте с коллектором следует запретить в дальнейшем вас беспокоить — нужно пояснить, что не имеете отношения к кредиту и что вы не давали согласия на взаимодействие. Если звонки и сообщения поступают от робота, необходимо заблокировать их с помощью функций телефона.

Также в Нацбанке советуют узнать название учреждения и написать требование к нему с возражением против взаимодействия.

«Если звонки и сообщения не прекращаются, зафиксируйте случаи правонарушений – запишите разговор, сделайте скрины сообщений и тому подобное – и предоставьте эти доказательства в Национальный банк Украины с жалобой на финансовую или коллекторскую компанию», — говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что, согласно новому закону, регулирующему работу коллекторов, НБУ может применять к компаниям-нарушителям меры воздействия – от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний.

Коллекторы в Украине:

Коллектор — это работник коллекторской компании, который специализируется на работе с проблемными должниками.

Коллекторская компания — предприятие, которое предоставляет услуги взыскания просроченных долгов.

Верховная Рада 19 марта 2021 года приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов. // УНИАН