Службовців житлово-експлуатаційної дільниці викрито на одержанні майже ₴100 тис. хабаря

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 викрито на одержанні неправомірної вигоди працівників однієї з житлово-експлуатаційних дільниць у м. Києві (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, начальник житлово-експлуатаційної дільниці одного з комунальних підприємств Києва вимагав від приватного дантиста неправомірну вигоду у сумі 4 тис. доларів США. Як з’ясувалося, чоловік переобладнав свою квартиру під стоматологічний кабінет, відтак службовці зажадали від нього хабар за не направлення документів для притягнення його до відповідальності за порушення містобудівного законодавства та надання відповідних дозволів.

Під час контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання майстром на цій же дільниці, залученого керівником у якості посередника, всієї суми неправомірної вигоди у гривневому еквіваленті (близько 100 тисяч гривень).

10.11.2020 начальнику та майстру житлово-експлуатаційної дільниці повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі та процесуальні дії тривають.

Заходи з викриття правопорушення проводилися спільно з працівниками Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура