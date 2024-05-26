Поліцейський у відпустці затримав 28-річного зловмисника, який скоїв розбій та умисне вбивство

Підозрюваний увірвався до будинку стареньких, побив їх та відібрав гроші. В цей час до них прийшов сусід, якого нападник забив до смерті.

23 травня близько 7:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Божедарівка невідомий спричинив тілесні ушкодження літньому подружжю. 86-річного чоловіка та 82-річну жінку госпіталізували до лікарні.

Виїздом на місці події правоохоронці оглянули територію домоволодіння, де в господарській будівлі виявили тіло 63-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Поліцейські на місці події зібрали докази та встановили особу, причетну до скоєння тяжких злочинів. Ним виявився 28-річний житель Дніпра. Як з`ясувалося, підозрюваний прийшов до місця мешкання потерпілих, побив їх та викрав з оселі гроші. В цей час до старенького подружжя навідався сусід. Злодій накинувся на 63-річного чоловіка та забив його до смерті. Після скоєного втік та почав переховуватися від поліцейських. На затримання зловмисника були орієнтовані поліцейські Дніпропетровщині, громадськість та засоби масової інформації.

«Близько 19:30 я зайшов до місцевого магазину. До мене відразу звернулась продавчиня та повідомила, що декілька хвилин потому до приміщення заходив чоловік – схожий на розшукуваного. Уважна жінка надала його прикмети та вказала напрямок слідування. Відреагував не зволікаючи – наздогнав та затримав злодія», – розповідає поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 6 Кам`янського районного управління поліції Сергій Повстян.

Правоохоронець негайно повідомив про затримання злочинця та передав його колегам, які оперативно прибули на допомогу.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП