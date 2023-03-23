Вибух газу у багатоповерхівці в Кропивницькому: є постраждалий (фото)
Внаслідок вибуху газу у багатоповерхівці у Кропивницькому у четвер, 23 березня, постраждав господар квартири, де сталася НП. Також вдалося врятувати ще двох людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
“Внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік – власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню”, – розповів він.
За його даними, вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир.
“За попередньою інформацією – руйнування несучих конструкцій немає”, – додав очільник регіону.
За даними ДСНС України, вибух стався у квартирі на шостому поверсі багатоповерхівки на вул. Юрія Коваленка.
“Попередньо руйнувань несучих конструкцій немає. Постраждала одна особа (власник квартири), врятовано двох осіб. Інформація уточнюється”, – йдеться в повідомленні.