Вибух газу у багатоповерхівці в Кропивницькому: є постраждалий (фото)

Внаслідок вибуху газу у багатоповерхівці у Кропивницькому у четвер, 23 березня, постраждав господар квартири, де сталася НП. Також вдалося врятувати ще двох людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.