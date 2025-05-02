Викрали та катували односельця: судитимуть трьох жителів Звягельщини

Нагадаємо, подія сталася у лютому у селищі Довбиші. До будинку місцевого жителя увірвалися кілька чоловіків, вимагаючи зізнатися у крадіжці. Не отримавши «потрібної» інформації, нападники відвезли потерпілого до лісу та продовжили знущання. Поліцейські затримали трьох місцевих жителів, наразі досудове розслідування у справі завершено.

У лісовому масиві чоловіки продовжили бити бранця, прив’язали його до дерева та погрожували рушницею. Один із них змусив потерпілого стати на коліна, завдав йому кількох ударів по тілу прикладом та здійснив кілька «попереджувальних» пострілів.

Аби мати змогу втекти від нападників, чоловік «зізнався» їм у злочині та назвав адресу будинку, в якому нібито сховав викрадене. Коли фігуранти підвезли його у вказане місце, він утік та звернувся до поліції.

Правоохоронці затримали односельців заявника, віком 32, 41 та 46 років, підозрюваних у причетності до подій.

30 квітня слідчі Звягельського райвідділу поліції завершили досудове розслідування. Спільникам інкриміновано низку правопорушень, вчинених за попередньою змовою групою осіб:

– незаконне проникнення до житла особи (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 ККУ);

– катування (ч. 2 ст. 127 ККУ);

– незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146 ККУ).

Процесуальне керівництво здійснювала місцева окружна прокуратура. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства, кожному з поплічників загрожує до 10 років позбавлення волі.

Звягельський районний відділ поліції