Викрито «блогера», який оприлюднив відео атаки дронів на Хмельницький

Служба безпеки України викрила “блогера”, який оприлюднив відео атаки ворожих дронів на Хмельницький 5 січня 2024 року.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Хмельницької міської ради, передає Укрінформ.

“СБУ викрила “блогера”, який оприлюднив відео атаки ворожих дронів на Хмельницький 5 січня”, – йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що хлопець зняв проліт російських безпілотників над житловими районами міста та виклав його в режимі реального часу з прив’язкою до місцевості у місцевому телеграм-каналі. А через кілька хвилин це відео підхопили російські пабліки.

У міськраді наголосили, що суворо забороняється знімати та оприлюднювати фото та відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів та роботи ППО. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років ув’язнення.

Як повідомляв Укрінформ, сили ППО збили два ударні безпілотники типу Shahed, один з яких долетів до Хмельниччини.