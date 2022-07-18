Викрито чергову групу одеситів, які нелегально переправляли військовозобов’язаних осіб через кордон (відео)

За винагороду ділки переправляли через державний кордон чоловіків, які хотіли втекти з країни під час війни. Одеські правоохоронці викрили та припинили діяльність зловмисників.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ припинили чергову незаконну схему переправлення осіб призовного віку в інші країни.

До злочину причетні троє мешканців Одеси. Встановлено, що 27-річний організатор угруповання підшукував охочих оминути мобілізацію та за гроші пропонував вививезти їх до Румунії. Перевозив «нелегалів» до місця призначення разом з двома своїми змовниками – 24-х та 44-х років. «Турне», з послугою «оминання державних пунктів пропуску» коштувало клієнтам у 3000 доларів США.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням поліції Одещини розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Під час передачі грошей правоохоронці за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області затримали двох спільників. Гроші вилучено.

Наразі одного з учасників групи затримано в процесуальному порядку, повідомлено про підозру та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Іншим двом «перевізникам» готується оголошення про підозру. За скоєне змовникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Коментар: речник ДВБ НП України Олександра Кузнєцова

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України