Викрито чергову збирачку данини для окупантів, яка агітувала колег працювати на державу-агресорку

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру податківиці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший державний інспектор Куп’янської державної податкової інспекції ГУ ДПС в Харківській області добровільно перейшла на бік ворога під час окупації російськими військовими м. Куп’янськ.

Зрадниця пройшла співбесіду та атестацію, після чого отримала посаду в так званій «Налоговой службе Харьковской области.

Підозрювана забезпечувала адміністрування платежів з місцевих мешканців окупованої території.

Крім того, жінка закликала своїх колег працевлаштуватись до незаконного податкового органу та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Харківська обласна прокуратура