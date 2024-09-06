Викрито чергових ділків, які заробляли на послугах сервісних центрів МВС

Оперативники ДВБ Нацполіції продовжують протидіяти «бігункам», які намагаються заробити на послугах територіальних сервісних центрів. Цього разу викрито незаконні схеми отримання водійських посвідчень у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Діяльність фігурантів припинено. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.

Харківщина. Там зловмисник пропонував чоловікові допомогти зробити водійське посвідчення. За 25 тисяч гривень він обіцяв організувати навчання в автошколі без фактичного відвідування занять, а також гарантував успішне складання іспитів у ТСЦ. Спільно зі слідчими поліції Харкова оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ задокументували протиправну діяльність афериста.

Дніпропетровщина. 39-річний мешканець Кривого Рогу запропонував за гроші вплинути на співробітників ТСЦ та допомогти скласти іспити для отримання водійського посвідчення. Оплату за послугу приймав на банківську карту. Оперативники Дніпропетровського управління ДВБ та слідчі відділення поліції №1 Криворізького РУП провели у фігуранта санкціоновані обшуки, під час яких вилучили бланки медичних довідок, печатки медустанови, чорнові записи.

Херсонщина. Оперативники Херсонського управління ДВБ спільно зі слідчими обласної поліції викрили місцевого мешканця, який біля територіального сервісного центру приторговував впливом. «Бігунок» переконував відвідувачів центру, що самостійно скласти іспити з водіння неможливо. Натомість він пропонував свої послуги, стверджуючи, що може домовитися з адміністраторами ТСЦ щодо успішного складання іспиту за 10 тисяч гривень.

Наразі всім фігурантам оголошено про підозру за ч. 2 та ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Оперативники внутрішньої безпеки продовжують протидіяти незаконним схемам у ТСЦ. Свідків подібних протиправних дій просимо анонімно повідомляти в Telegram-бот ДВБ: @dvb_np_bot або за номером (050) 352 72 77.

Зауважимо, що оформлюючи документи у сервісних центрах МВС за допомогою сторонніх осіб, ви стаєте співучасником злочину. Тому закликаємо користуватися лише офіційними послугами.

Заходи з викриття проходили за процесуального керівництва Харківської, Дніпропетровської та Херсонської обласної прокуратури.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України