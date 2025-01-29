Викрито двох адміністраторок групи у Viber, які поширювали «антимобілізаційний» контент 

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 38-річній та 41-річній жителькам Могилів-Подільського району повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Підозрюється, що жінки від 2023 року адміністрували закриту групу у Viber, створену з метою сприяння особам призивного віку в уникненні мобілізації та перешкоджання ефективній діяльності військовослужбовців Могилів-Подільського РТЦК та СП.

На аудиторію у майже 9000 учасників адміністраторки поширювали інформацію про маршрути пересування працівників центру комплектування, представників Держприкордонслужби та інших військових формувань. А також – місця розташування стаціонарних та мобільних блокпостів у прикордонному районі.

У підозрюваних вилучено технічні засоби з доказами їхньої протиправної діяльності.

За вказаний злочин передбачено до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області, оперативний супровід – підрозділ внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України по Могилів-Подільському прикордонному загону ГВЗВВБ «Південь».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури