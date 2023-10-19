Викрито міжрегіональну злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики по всій території України

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проведено масштабну спецоперацію та викрито злочинну організацію, учасники якої вирощували та розповсюджували наркотичні речовини.

За даними слідства, учасники злочинної організації, використовуючи високотехнологічні методи гідропоніки, виробляли наркотики на індустріальному рівні. Свою діяльність вони організували на території Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Київської, Полтавської та Харківської областей.

Наркотики реалізовували гуртовим замовникам та у роздріб. Річний обсяг виробництва та реалізації сягав понад 1000 кг. Така нелегальна діяльність приносила їм понад 500 тис доларів США чистого прибутку щороку.

З метою легалізації незаконно отриманих коштів, організатори та учасники цієї злочинної організації інвестували їх у нерухоме і рухоме майно по всій країні. За попередніми даними діяльність цієї організації підтримували представники правоохоронних органів.

Наразі проведено понад 50 обшуків в різних областях України. Під час обшуків виявлено понад 10 кг готової до продажу наркотичної продукції, дві нарколабораторії в спеціально обладнаних прихованих приміщеннях, що були замасковані під фермерські господарства з великою кількістю конопель найвищої якості, вирощених методом гідропоніки. Крім того, вилучено гроші, зброю, обладнання для лабораторій та інші докази, які підтверджують злочинну діяльність.

За результатами слідчих дій, в порядку ст. 208 КПК України правоохоронці затримали 10 учасників злочинної організації – організаторів, співорганізаторів, хіміків та інших спеціалістів, а також правоохоронця, який входив до злочинної організації та прикривав їх діяльність.

Наразі учасникам злочинної організації в залежності від ступеню участі у вчинених злочинах повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, збуті наркотичних засобів, а також у організації місць для незаконного виробництва наркотичних засобів(ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).

Працівнику правоохоронного органу повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній, організації місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 317 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Тривають першочергові невідкладні слідчі дії, направлені на виявлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора