Викрито очільника Департаменту Укренерго, який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів

Служба безпеки та НАБУ викрили на корупції високопосадовця ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Мова йде про керівника одного з Департаментів держпідприємства, який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

Для реалізації оборудки посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції.

Крім цього, «підрядники» ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

За даними слідства, у цієї фірми посадовець Укренерго придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою.

Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.

За матеріалами Служби безпеки та НАБУ вже колишньому чиновнику Укренерго повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Служба безпеки України