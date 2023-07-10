Викрито одесита, який у Рівному ошукав пенсіонерку на 50 тисяч гривень

За результатами проведених невідкладних слідчих дій працівники карного розшуку Рівненського РУП і обласного управління встановили особу зловмисника, причетного до вчиненого шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому.

48-річного жителя Одеси затримали на Львівщині, куди на власному авто приїхав продовжувати свою злочинну діяльність.

Нагадаємо, на стаціонарний телефон 82-річної пенсіонерки зателефонував невідомий, що він став свідком ДТП, в яку потрапив її син: його госпіталізували в тяжкому стані у лікарню. А вже через кілька хвилин набрав нібито лікар, що попереду складна операція і терміново потрібна значна сума коштів. Схвильована матір відповіла, що має деякі заощадження. Тож уже згодом на порозі її квартири стояв невідомий, якому жінка віддала 50 тисяч гривень.

Слідчі Рівненського РУП за сукупністю зібраних доказів повідомили зловмиснику, якого впізнала також і потерпіла, про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У скоєному підозрюваний зізнається і пояснює, що у пошуках роботи розмістив оголошення на одному із сайтів. Йому зателефонували і запропонували «підробіток» кур’єром — забрати грошові кошти за вказаною адресою у Рівному та перерахувати їх через термінал на рахунок. За такі «послуги» отримав 20 відсотків.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також перевіряють підозрюваного на причетність до скоєних аналогічних злочинів в інших областях.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області