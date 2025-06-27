Викрито схему розкрадання понад ₴15 млн в Укрзалізниці
Серед фігурантів – організатор схеми, двоє представників постачальників, колишній заступник філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», а також начальник відділу забезпечення матеріалами тієї ж філії.
5 осіб отримали підозри у справі про заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівель фарби та лінолеуму.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Після цього між Укрзалізницею і фірмами укладали угоди з істотно завищеними цінами. Збитки, завдані у період з вересня 2022 року по квітень 2023 року, сягнули понад 15 млн грн.
Серед підозрюваних:
- організатор злочинної схеми;
- двоє представників постачальників;
- колишній заступник філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця»;
- начальник відділу забезпечення матеріалами тієї ж філії.
Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем). // LB.ua