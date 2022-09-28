Викрито схему з розкрадання гуманітарної допомоги на Черкащині

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику благодійної організації та двом його спільникам за фактом розтрати коштів, призначених для закупівлі гуманітарної допомоги (ч. 4 ст. 191 КК України).

За версією слідства керівник обласного осередку міжнародної гуманітарної організації, яка здійснює свою діяльність на території Черкаської області, упродовж квітня-травня 2022 року, в умовах воєнного стану, залучив фіктивних посередників для закупівлі продуктів харчування.

Так, зловмисники під час закупівлі товару за ринковими цінами, використавши документи фізичної особи – підприємця як посередника, умисно завищили ціну товару приблизно на 30%.

На підставі забраних доказів службовій особі вказаної організації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України та двом особам,

які здійснювали продаж вказаної продукції через фізичну особу – підприємця, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: пособництво в розтраті грошових коштів службовою особою.

На цей час вирішується питання про обрання запобіжних заходів вказаним особам.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу УСР в Черкаській області ДСР НП України та УСБУ в Черкаській області.

Довідково: ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури