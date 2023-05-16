Викрито схему заволодіння 75 земельними ділянками у Києві вартістю понад ₴100 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом спроби заволодіння 75 земельними ділянками на території міста Києва, вартість яких становить понад 100 млн гривень.

За версією слідства, група зловмисників шляхом підроблення технічної документації забезпечувала внесення до державних реєстрів недостовірних відомостей щодо обʼєктів нерухомості, які нібито розташовані на вказаних земельних ділянках.

У подальшому, фіктивне право власності на неіснуючі обʼєкти нерухомості дозволило б зловмисникам заволодіти земельними ділянки.

Наразі у межах слідства проведено 17 обшуків, у тому числі в органах державної влади та у реєстраторів, в ході яких вилучено документацію, відомості з автоматизованих баз даних, мобільні телефони та компʼютерну техніку, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім цього, з метою попередження подальших спроб незаконного відчуження земель територіальної громади, за клопотанням прокурора на вказані земельні ділянки накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 3 ст. 362 КК України – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Заходи з викриття протиправних дій здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Київська міська прокуратура