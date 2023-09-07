Викрито схему заволодіння майже ₴800 тис. під час ремонту притулку для осіб, що постраждали від насильства

За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру підряднику у службовому підробленні та заволодінні чужим майном (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України), а також скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактами службового підроблення та пособництва у заволодінні чужим майном (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, приватне товариство, на замовлення Білогородської сільської ради Бучанського району, здійснювало роботи з капітального ремонту нежитлового приміщення. Там мали облаштувати притулок для осіб, що постраждали від насильства.

По завершенню робіт підрядник, який є діючим адвокатом, вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а інспектор технагляду затвердив їх.

За висновками експертизи, протиправними діями вказаних осіб бюджету завдано збитків на майже 800 тис. гривень.

До суду скеровано клопотання про обрання підряднику запобіжного заходу.

Досудове розслідування – Бучанське райуправління ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура