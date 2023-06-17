Викрито злочинну організацію, яка обікрала іноземців на мільйон гривень

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора п’яти особам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, участі у ній та крадіжці майна (за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України).

За даними слідства, організатори та учасники злочинної організації привласнювали гроші з рахунків іноземних громадян. Вони «вивели» майже мільйон гривень, використовуючи посилання на фішингові сайти, інтерфейс яких був дуже схожим на популярні торговельні інтернет-майданчики.

Підозрювані підшуковували продавців товарів і надсилали їм посилання нібито для оформлення доставки та оплати за товар.

Дані банківських карток – номер карти, CVV-код та термін дії, які потерпілі вводили на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі підозрюваним.

Організатор передавав виконавцям ці дані, а вони «прив’язували» їх до платіжних систем. В подальшому, використовуючи технологію NFC, вони купували різні ґаджети у магазинах Києва, розраховуючись за покупки з рахунків потерпілих.

За попередніми підрахунками іноземним громадянам завдано близько мільйона гривень збитків.

Правоохоронці провели обшуки на території Києва та Чернігівської області за місцями проживання підозрюваних та їх автівках. Вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, а також товари, отримані протиправним шляхом.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводі співробітників Департаменту кіберполіції НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора